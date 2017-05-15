Проти нападників на депутата в Сумах відкрили кримінальне провадження

За описом потерпілого у поліції відпрацьовуються люди, які можуть бути причетні до побиття депутата

У Сумах невідомі пізно ввечері у неділю скоїли напад на депутата міськради В'ячеслава Калініченка. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

"У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Хід розслідування перебуває на особистому контролі начальника ГУНП області. Весь особовий склад поліції орієнтований на розкриття даного злочину", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Зазначається, що за описом потерпілого у поліції відпрацьовуються люди, які можуть бути причетні до побиття депутата.

Нагадаємо, в Сумах невідомі особи битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані шпиталізований. За словами дружини постраждалого, його били по голові, "скоріш за все, битами".

Також з посиланням на управління Національної поліції області, Клочко заявив, що одного із ймовірних нападників затримано.