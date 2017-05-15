Проти нападників на депутата в Сумах відкрили кримінальне провадження
"У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Хід розслідування перебуває на особистому контролі начальника ГУНП області. Весь особовий склад поліції орієнтований на розкриття даного злочину", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.
Зазначається, що за описом потерпілого у поліції відпрацьовуються люди, які можуть бути причетні до побиття депутата.
Нагадаємо, в Сумах невідомі особи битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані шпиталізований. За словами дружини постраждалого, його били по голові, "скоріш за все, битами".
Також з посиланням на управління Національної поліції області, Клочко заявив, що одного із ймовірних нападників затримано.
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