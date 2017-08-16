Проти нардепа Мельничука відкрили кримінальне провадження

Також зареєстроване ще одне кримінальне провадження, їх можуть об'єднати

Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом умисного перешкоджання народним депутатом України Сергієм Мельничуком виконанню рішення суду щодо виселення громадської організації з нежилих приміщень, які розташовані в дитячому садочку по вул. Сабурова на Троєщині, та їх повернення Управлінню освіти Деснянської районної в м. Києві адміністрації.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 382 КК України.

"Під час розслідування буде перевірено інформацію, розміщену у ЗМІ щодо обставин конфлікту, що мав місце 15.08.2017 за участі народного депутата С. Мельничука, а також надано правову оцінку діям його учасників", – повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Крім того, у прокуратурі повідомляють, що за вказаним фактом органами національної поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Питання про об’єднання цих кримінальних проваджень буде вирішено під час досудового слідства.

Нагадаємо, 15 серпня на Троєщині сталася стрілянина. ЗМІ повідомили, що стрілянину з бойової зброї влаштував нардеп Сергій Мельничук. Його автомобіль опинився заблокованим на узбіччі. Згодом у столичній поліції в коментарі 112.ua уточнили, що стрілянину відкрив охоронець народного депутата.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець додала, що справу буде розслідувати військова прокуратура.