Проти нардепа Мельничука відкрили кримінальне провадження
Відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 382 КК України.
"Під час розслідування буде перевірено інформацію, розміщену у ЗМІ щодо обставин конфлікту, що мав місце 15.08.2017 за участі народного депутата С. Мельничука, а також надано правову оцінку діям його учасників", – повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Крім того, у прокуратурі повідомляють, що за вказаним фактом органами національної поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Питання про об’єднання цих кримінальних проваджень буде вирішено під час досудового слідства.
Нагадаємо, 15 серпня на Троєщині сталася стрілянина. ЗМІ повідомили, що стрілянину з бойової зброї влаштував нардеп Сергій Мельничук. Його автомобіль опинився заблокованим на узбіччі. Згодом у столичній поліції в коментарі 112.ua уточнили, що стрілянину відкрив охоронець народного депутата.
Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець додала, що справу буде розслідувати військова прокуратура.
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