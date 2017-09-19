Проти найбільшого виробника цукру в Україні закрили кримінальне провадження
"Генеральна прокуратури закрила кримінальне провадження проти дочірніх структур Астарти з огляду на відсутність складу правопорушення. Таким чином, зняті усі попередні звинувачення. Слідом за цим ми очікуємо, що найближчим часом у судовому порядку будуть розблоковані банківські рахунки низки підприємств компанії", - повідомила прес-служба компанії.
Компанія також зазначила, що випадок з Астартою повинен стати "точкою неповернення" до силового впливу правоохоронних органів на бізнес за відсутності обґрунтованих, підтверджених судовими рішеннями, підстав.
Нагадаємо, що на початку вересня Генпрокуратура провела обшук в головному офісі найбільшого цукровиробника Астарта-Київ.
Пізніше стало відомо, що Печерський районний Києва за клопотанням прокурора департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дениса Ковіна заарештував рахунки одразу трьох компаній українського цукрового гіганта.
Агропромхолдінг Астарта - найбільший виробник цукру в Україні з часткою виробництва близько 25%, земельний банк якого становить 245 тис. га. Також компанія займається виробництвом молока та переробкою сої.
Компанія здійснює діяльність у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській і Харківській областях.
Найбільшими акціонерами Астарти є бізнесмен Віктор Іванчик і міжнародна фінансова група Fairfax Financial Holdings Limited, акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі.
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