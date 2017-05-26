Проти посадовців "Укрзалізниці" відкрили кримінальну справу через розтрату 185 млн грн
Правоохоронці встановили, що правління ПАТ "Українська залізниця" запланувало придбати в на 2017 році 5890 вантажних піввагонів на загальну суму 4,8 мільярда гривень без ПДВ. При цьому службові особи компанії завищили ціну частини партії на 185 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Національної поліції.
"На початку квітня службові особи ПАТ "УЗ" за відсутності погодження всіх членів експертної комісії, яка була створена з метою визначення вартості вказаних вагонів, підписали протокол погодження ціни піввагону, завищеної приблизно на 76 тисяч гривень кожен", - йдеться в повідомленні.
За інформацією поліції, стосовно посадовців ПАТ відкрите кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Нагадаємо, що 2 березня правоохоронці провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на "Укрзалізниці".
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