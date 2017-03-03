Проти проведення ЧС-2018 в РФ виступили 43% вболівальників у світі
43% опитаних людей по всьому світу виступили проти Росії в якості організатора турніру, 39% – схвалили кандидатуру, 18% – не визначилися, йдеться у дослідженні Transparency International.
Серед незадоволених лідирують Ірландія (71%), Голландія (69%), Великобританія і Швеція (по 68%). У США лише 47% уболівальників не підтримали Росію.
Серед схвалюють очікувано лідирує Росія (89%), за якою слідують Колумбія (57%) і ПАР (56%).
ФІФА не довіряють 53% вболівальників, 32% – довіряють, 15% – не визначилися. Групу супротивників очолюють чилійці (71%), німці і голландці (по 70%). У Росії ФІФА не довіряють 41% уболівальників.
Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявляла про відсутність підстави для скасування проведення чемпіонатів світу з футболу в РФ і Катарі в 2018 і 2022 роках.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що питання про позбавлення Росії права проведення чемпіонату світу буде піднято після появи доказів випадків вживання допінгу в російському футболі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків