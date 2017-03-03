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Проти проведення ЧС-2018 в РФ виступили 43% вболівальників у світі

ФІФА не довіряють 53% уболівальників
Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International провела дослідження на тему довіри вболівальників до ФІФА і їх ставлення до проведення ЧС-2018 в Росії.
Проти проведення ЧС-2018 в РФ виступили 43% вболівальників у світі Фото: ukrgazeta.com

43% опитаних людей по всьому світу виступили проти Росії в якості організатора турніру, 39% – схвалили кандидатуру, 18% – не визначилися, йдеться у дослідженні Transparency International.

Серед незадоволених лідирують Ірландія (71%), Голландія (69%), Великобританія і Швеція (по 68%). У США лише 47% уболівальників не підтримали Росію.

Серед схвалюють очікувано лідирує Росія (89%), за якою слідують Колумбія (57%) і ПАР (56%).

ФІФА не довіряють 53% вболівальників, 32% – довіряють, 15% – не визначилися. Групу супротивників очолюють чилійці (71%), німці і голландці (по 70%). У Росії ФІФА не довіряють 41% уболівальників.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявляла про відсутність підстави для скасування проведення чемпіонатів світу з футболу в РФ і Катарі в 2018 і 2022 роках.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що питання про позбавлення Росії права проведення чемпіонату світу буде піднято після появи доказів випадків вживання допінгу в російському футболі.

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03 03 2017 06:54
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