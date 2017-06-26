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Проти "Приватбанку" подано позовів на 9 мільярдів гривень

При націоналізації ПриватБанку Фонд гарантування вкладів конвертував 10,934 млрд гривень коштів клієнтів
На ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
Проти "Приватбанку" подано позовів на 9 мільярдів гривень Фото:unian.ua

Про це йдеться у фінансовому звіті банку, передає FinClub.

"На дату складання цієї окремої звітності проти ПриватБанку були подані позови до суду в сумі 279 млн доларів, 1,579 млрд гривень і 3 мільярди євро (це 9,043 млрд гривень за обмінним курсом на дату підписання цієї фінансової звітності)", - йдеться в документі.

Станом на 31 грудня 2016 року було створено резерв на потенційні юридичні зобов'язання в сумі 36 млн гривень, тоді як 31 грудня 2015 року він становив 21 млн гривень.

При націоналізації ПриватБанку Фонд гарантування вкладів конвертував 10,934 млрд гривень коштів клієнтів, 10,721 млрд гривень випущених єврооблігацій і 7,783 млрд гривень субординованого боргу.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.

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26 06 2017 23:22
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