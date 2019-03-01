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Проти Росії можуть запровадити нові санкції через агресію в Керченській протоці

За словами віце-прем'єра, це необхідно зробити для того, щоб не дати Кремлю відчути безкарність
Щодо РФ може бути запроваджено нові міжнародні санкції у зв'язку з її агресією проти українських суден у районі Керченської протоки. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Проти Росії можуть запровадити нові санкції через агресію в Керченській протоці Фото: з вільних джерел

"Агресивна атака Російської Федерації у Чорному морі сталася за два тижні до засідання Європейської Ради і менш, ніж за тиждень до Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, і ми отримали швидку реакцію країн та їх чітку позицію. При наданні Україною всього фактажу ми отримали політичну підтримку і від НАТО, від ЄС, і від окремих країн-партнерів про неприпустимість порушення міжнародного права Російською Федерацією", - сказала Климпуш-Цинцадзе, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це призвело до того, що без додаткової дискусії було продовжено санкції проти РФ за невиконання мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України і схвалено санкції за проведення незаконних виборів на окупованих територіях.

"Я не виключаю того, що нові санкції проти Російській Федерації ще можуть бути введені. Це просто необхідно зробити для того, щоб не дати Кремлю відчути безкарність за такий зухвалий крок", - зазначила віце-прем'єр.

На її думку, невизнання Росією українських моряків військовополоненими, неготовність йти навіть на гуманітарне співробітництво для доступу до них міжнародних організацій, може спонукати європейські країни до того, щоб повернутися до дискусії про необхідність введення санкцій у зв'язку з цією атакою.

"Звичайно, ми будемо продовжувати наполягати на тому, що ця поведінка не може залишитися безкарною", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона прогнозує, що Росія продовжить діяти агресивно.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.

 

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03 01 2019 12:17
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