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Проти російської шахти Ахметова розпочали справу про банкрутство

Приводом став борг у три мільйони гривень
Арбітражний суд Ростовської області призначив на 1 листопада 2017 року розгляд обґрунтованості заяви про визнання банкрутом АТ Шахтоуправління Обухівська, яке є частиною холдингу ДТЕК бізнесмена Рината Ахметова.
Проти російської шахти Ахметова розпочали справу про банкрутство Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в ухвалі суду, пише Liga.net.

Із заявою про визнання Шахтоуправління Обухівська звернулося ТОВ Шахтинське електромонтажне налагоджувальне управління.

Приводом для звернення до суду став борг Шахтоуправління в розмірі 6,7 млн ​​руб. (Бблизько 3 млн грн).

ДТЕК купила Шахтоуправління Обухівська у 2012 році. У 2016 році воно було переведено з операційної компанії ДТЕК Енерго в пряме управління холдингу ДТЕК.

Нагадаємо, газорозподільна компанія "Київгаз" заявляє, що ПАТ "Київенерго" заборгувало 170 млн грн за розподіл природного газу під час опалювального сезону 2016-2017 років.

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14 10 2017 19:00
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