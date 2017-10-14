БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАрбітражний суд Ростовської області призначив на 1 листопада 2017 року розгляд обґрунтованості заяви про визнання банкрутом АТ Шахтоуправління Обухівська, яке є частиною холдингу ДТЕК бізнесмена Рината Ахметова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проти російської шахти Ахметова розпочали справу про банкрутство
Приводом став борг у три мільйони гривень
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в ухвалі суду, пише Liga.net.
Із заявою про визнання Шахтоуправління Обухівська звернулося ТОВ Шахтинське електромонтажне налагоджувальне управління.
Приводом для звернення до суду став борг Шахтоуправління в розмірі 6,7 млн руб. (Бблизько 3 млн грн).
ДТЕК купила Шахтоуправління Обухівська у 2012 році. У 2016 році воно було переведено з операційної компанії ДТЕК Енерго в пряме управління холдингу ДТЕК.
Нагадаємо, газорозподільна компанія "Київгаз" заявляє, що ПАТ "Київенерго" заборгувало 170 млн грн за розподіл природного газу під час опалювального сезону 2016-2017 років.
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