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Проти російських археологів, які копають в Криму, в Україні порушили справу

Факт порушення справи підтвердила Національна поліція
В Україні порушили кримінальну справу стосовно російських вчених, які проводять розкопки на території анексованого Криму.
Проти російських археологів, які копають в Криму, в Україні порушили справу Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Стосовно російських вчених, які проводять дослідження в анексованому Криму, порушили кримінальну справу.

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.

"До нас надійшов лист від Міністерства культури України (про розкопки на території Криму – ред.), який було розглянуто й передано для подальшої роботи в Національну поліцію АР Крим. Там його зареєстрували і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – відзначили у прес-службі.

У Національній поліції підтвердили факт порушення кримінальної справи щодо російських учених, але, як повідомили у відомстві, результатів слідства поки немає.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Дмитро Тимчук 30 червня оприлюднив список російських учених і археологів, які проводять розкопки на пам'ятках архітектури в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна вимагатиме від Siemens провести публічне розслідування.

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