Проти судді та мера на Закарпатті порушили справи за недостовірні дані в е-деклараціях
Зокрема співробітники відділу проаналізували декларацію одного із суддів і виявили факт внесення туди завідомо неправдивих даних. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації), - повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.
Аналогічні порушення виявлені при подачі електронної декларації одним із міських голів регіону.
Зазначається, що це перші результати роботи відділу організації діяльності у сфері запобігання корупції закарпатської прокуратури з опрацювання та аналізу електронних декларацій місцевих чиновників.
Як повідомлялося, 19 січня Міністерство юстиції вчергове висловило обурення тим фактом, що Національне агентство із питань запобігання корупції ігнорує його зауваження щодо перевірки декларацій чиновників.
24 листопада 2016 року НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників. Пізніше у Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.
Нагадаєамо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.
Відтак, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані
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