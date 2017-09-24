Проти трудової реформи Макрона у Парижі протестували десятки тисяч людей

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Парижа у суботу, 23 вересня, протестуючи проти реформи трудового законодавства Франції, запровадженої президентом Еммануелем Макроном.

Демонстрацію організував основний політичний противник президента лідер лівих Жан-Люк Меланшон, повідомляє Le Figaro.

Організатори акції заявили, що на вулиці французької столиці вийшли 150 тисяч осіб, в той же час префектура Парижа заявила про 30 тисяч учасників.

Меланшон заявив, що "марш проти соціального перевороту був успішним, це демонстрація сили проти цієї влади". Він також запевнив, що "процес боротьби тільки починається".

"Résistance !" - arrivée devant le cortège des luttes. Bravo à tous les salariés en lutte pour nos droits ! #JaiBastille #23septembre pic.twitter.com/3ztTdWzNO0 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 вересня 2017 р.

Це третій протест проти трудової реформи, який відбувся у Франції цього місяця. У четвер приблизно 132 000 людей взяли участь у загальнонаціональних протестах, тоді як 12 вересня на вулиці вийшли понад 220 000 демонстрантів.

Нагадаємо, по всій території Франції 12 вересня відбулися масштабні протести протести проти трудової реформи. У протестах взяли участь понад 400 тисяч осіб. У п'ятницю, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року. Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії. Він обіцяв створити робочі місця і зробити країну більш конкурентоспроможною.

Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній.