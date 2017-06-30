Проти Uber подали позов на 68 мільярдів доларів за відсутність крісел для людей з інвалідністю

Центр рівних прав подає позов на 68 мільярдів доларів за те, що Uber не зробив свою послугу доступною для людей з інвалідністю у Вашингтоні

Про це повідомляє CNN.

У позові йдеться, що компанія, яка нараховує 30 тис. автомобілів у столиці США, не здатна обслуговувати пасажирів, які мають інвалідні візки, що не складаються. І навіть якщо вони є, Uber не дає змогу водіям зазначити це в додатку.

Під час розслідування було встановлено, що ті, хто використовує цю функцію, чекали в середньому у 8 разів довше (до 44 хв.) порівняно із використанням стандартної послуги. Вони також платили удвічі більше.

Це не перша справа про доступність, з якою зіткнулася компанія. У квітні 2016 року Uber врегульовував позов, поданий Національною федерацією сліпих, щодо надання змоги людям з обемежними можливостями користуватися послугами компанії з собакою-поводирем.

Нагадаємо, засновник і головний виконавчий директор компанії Uber Тревіс Каланік пішов у відставку на вимогу акціонерів.