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Проти українського футболіста розклеїли протестні плакати в Іспанії, - ФОТО

Проти Романа Зозулі розгорнули протестну кампанію в Іспанії
В Іспанії радикально налаштовані ультрас клубу "Райо Вальєкано" влаштували флешмоб проти переходу футболіста збірної України Романа Зозулі в мадридський клуб.
Проти українського футболіста розклеїли протестні плакати в Іспанії, - ФОТО Фото:obozrevatel

Фани по всьому Мадриду розклеїли плакати з перекресленим зображенням українського спортсмена, де також присутній підпис "Тут тобі не раді", - повідомляє "Обозреватель".

Фото:obozrevatel.com

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".

Український нападник Роман Зозуля прокоментував ситуацію, яка склалася навколо його переходу з "Бетіса" в "Райо Вальєкано". Футболіст заявив, що не боїться фанатів команди "Райо Вальєкано"
 
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05 02 2017 17:51
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