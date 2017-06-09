Проти українських АЗС почали розслідування
"З приводу зрідженого газу вчора ухвалено рішення про призначення державного уповноваженого Валерія Полюховича і було порушено справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Зараз проходить детальне планування наступних кроків з розслідування і, відповідно, будуть розпочаті процесуальні дії АМКУ", - заявив глава відомства Юрій Терентьєв, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна .
Крім того, за словами Терентьєва, відомство ознайомлене з оприлюдненою українським інтернет-виданням листуванням між керівниками оптових трейдерів, в якій вони обговорюють питання встановлення цін на зріджений газ.
"Ми з обережністю ставимося до таких доказів, як оприлюднена СМС-комунікація між учасниками ринку", - зазначив Голова Антимонопольного комітету України.
Терентьєв додав, що комітет вивчить всі етапи ціноутворення на зріджений газ, включаючи виробників, оптових торговців і ритейлерів.
Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
Проте, від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.
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