Проти українських АЗС почали розслідування

АМКУ порушив справу за ознаками узгоджених дій на ринку скрапленого газу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку зрідженого газу.

"З приводу зрідженого газу вчора ухвалено рішення про призначення державного уповноваженого Валерія Полюховича і було порушено справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Зараз проходить детальне планування наступних кроків з розслідування і, відповідно, будуть розпочаті процесуальні дії АМКУ", - заявив глава відомства Юрій Терентьєв, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна .

Крім того, за словами Терентьєва, відомство ознайомлене з оприлюдненою українським інтернет-виданням листуванням між керівниками оптових трейдерів, в якій вони обговорюють питання встановлення цін на зріджений газ.

"Ми з обережністю ставимося до таких доказів, як оприлюднена СМС-комунікація між учасниками ринку", - зазначив Голова Антимонопольного комітету України.

Терентьєв додав, що комітет вивчить всі етапи ціноутворення на зріджений газ, включаючи виробників, оптових торговців і ритейлерів.

Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

Проте, від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.