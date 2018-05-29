Проти українських військових із початку року порушено понад 5 тис справ, - Матіос

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що військова прокуратура відкрила майже 5,2 тис. кримінальних проваджень проти військовослужбовців з початку року.

"Станом на зараз військовими слідчими... за 5 неповних місяців розслідується майже 5 200 військових злочинів, скоєних за цей період. Тільки за 5 неповних місяців цього року скоєно майже 5 179 злочинів, які зареєстровано у провадження", - сказав він під час Міжнародної конференції з питань реформування військової юстиції, пише LB.ua.

За словами Матіоса, з початку антитерористичної операції 2014 року значно зросла кількість злочинів, скоєних військовослужбовцями. З 2015 по 2017 рік середня кількість злочинів, щорічно здійснюваних військовими, перевищувала 20 тис.

Нагадаємо, що, за словами Матіоса, 16 українських військових наклали на себе руки з початку 2018 року.