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Проти українських військових із початку року порушено понад 5 тис справ, - Матіос

Йдеться про кримінальні військові злочини
Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що військова прокуратура відкрила майже 5,2 тис. кримінальних проваджень проти військовослужбовців з початку року.
Проти українських військових із початку року порушено понад 5 тис справ, - Матіос Фото: з відкритих джерел

"Станом на зараз військовими слідчими... за 5 неповних місяців розслідується майже 5 200 військових злочинів, скоєних за цей період. Тільки за 5 неповних місяців цього року скоєно майже 5 179 злочинів, які зареєстровано у провадження", - сказав він під час Міжнародної конференції з питань реформування військової юстиції, пише LB.ua.

За словами Матіоса, з початку антитерористичної операції 2014 року значно зросла кількість злочинів, скоєних військовослужбовцями. З 2015 по 2017 рік середня кількість злочинів, щорічно здійснюваних військовими, перевищувала 20 тис.

Нагадаємо, що, за словами Матіоса, 16 українських військових наклали на себе руки з початку 2018 року.

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29 05 2018 12:34
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