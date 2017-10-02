Проти "Укрзалізниці" порушили справу про розтрату 20 млн грн, - ФОТО
Правоохоронці встановили, що керівництво одного зі структурних підрозділів УЗ уклало договори на поставки запчастин з двома приватними підприємствами. Комерсанти свідомо поставили підприємству комплектуючі, вироблені з грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін експлуатації запчастин. При цьому чиновники структурного підрозділу зі свого боку не забезпечили належну перевірку якості товару, - повідомляє прес-центр СБУ.
За висновками експертів профільних наукових закладів, закупка вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень.
Фото:ssu.gov.ua
В офісах комерсантів та структурного підрозділу залізниці оперативники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення багатомільйонної оборудки з постачання неякісних комплектуючих.
Наразі неліквідну продукцію опечатано та передано на зберігання держпідприємства.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування.
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