Проти "Укрзалізниці" порушили справу про розтрату 20 млн грн, - ФОТО

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила факт постачання неліквідних запасних частин до поїздів державного підприємства "Укрзалізниці".

Правоохоронці встановили, що керівництво одного зі структурних підрозділів УЗ уклало договори на поставки запчастин з двома приватними підприємствами. Комерсанти свідомо поставили підприємству комплектуючі, вироблені з грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін експлуатації запчастин. При цьому чиновники структурного підрозділу зі свого боку не забезпечили належну перевірку якості товару, - повідомляє прес-центр СБУ.

За висновками експертів профільних наукових закладів, закупка вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень.

Фото:ssu.gov.ua

В офісах комерсантів та структурного підрозділу залізниці оперативники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення багатомільйонної оборудки з постачання неякісних комплектуючих.

Наразі неліквідну продукцію опечатано та передано на зберігання держпідприємства.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування.