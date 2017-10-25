Проти заступника директора НАБУ порушено кримінальну справу за зверненням Мартиненка, - документ
"Микола Мартиненко ще у вересні звернувся в Генпрокуратуру із заявою про скоєння одним з керівників НАБУ Калужанським кримінального правопорушення. Цей заступник директора разом з іншими керівниками НАБУ активно бере участь у фальсифікації кримінальних справ проти Мартиненка. Зокрема, під час відеозв'язку з фігурантом іншої справи НАБУ пан Калужанський незаконним чином просив його надати свідчення проти Мартиненка в обмін на закриття справи. Заступник директора НАБУ (!) намагався тиснути на сторонню людину для того, щоб вона здійснила наклеп на Мартиненка. Тому є відповідні відеодокази", - повідомила прес-служба колишнього депутата з посиланням на його адвоката Петра Бойка.
Він нагадав, що НАБУ майже 2 роки намагається сфабрикувати звинувачення проти Миколи Мартиненка і активно піариться на згадках його імені. Захисник вважає, що тепер до політичних мотивів переслідування Мартиненко з боку НАБУ додалася і особиста помста з боку керівництва бюро.
"Микола Мартиненко неодноразово заявляв, що через ці фальсифікації буде вимагати кримінальної відповідальності для всіх причетних, починаючи з керівників НАБУ. Кримінальна справа стосовно заступника директора Калужанського - лише перший крок. У відповідь ми не можемо виключати неадекватних і необгрунтованих дій НАБУ проти Мартиненка. Мета - особиста помста з боку керівників НАБУ і конкретно пана Калужанського", - зазначив Бойко.
Нагадаємо, що колишній депутат Микола Мартиненко звинувачує НАБУ у відмові передавати до суду справи, де він фігурує.
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