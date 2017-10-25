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Проти заступника директора НАБУ порушено кримінальну справу за зверненням Мартиненка, - документ

У Мартиненка кажуть, що "НАБУ майже два роки намагається сфабрикувати звинувачення проти нього"
5 жовтня 2017 року Печерський райсуд Києва за зверненням екс-депутата Миколи Мартиненка зобов'язав Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу проти заступника директора НАБУ Андрія Калужанського через фальсифікацію справи проти Мартиненка.
Проти заступника директора НАБУ порушено кримінальну справу за зверненням Мартиненка, - документ Фото: nabu.gov.ua

"Микола Мартиненко ще у вересні звернувся в Генпрокуратуру із заявою про скоєння одним з керівників НАБУ Калужанським кримінального правопорушення. Цей заступник директора разом з іншими керівниками НАБУ активно бере участь у фальсифікації кримінальних справ проти Мартиненка. Зокрема, під час відеозв'язку з фігурантом іншої справи НАБУ пан Калужанський незаконним чином просив його надати свідчення проти Мартиненка в обмін на закриття справи. Заступник директора НАБУ (!) намагався тиснути на сторонню людину для того, щоб вона здійснила наклеп на Мартиненка. Тому є відповідні відеодокази", - повідомила прес-служба колишнього депутата з посиланням на його адвоката Петра Бойка.

Він нагадав, що НАБУ майже 2 роки намагається сфабрикувати звинувачення проти Миколи Мартиненка і активно піариться на згадках його імені. Захисник вважає, що тепер до політичних мотивів переслідування Мартиненко з боку НАБУ додалася і особиста помста з боку керівництва бюро.

"Микола Мартиненко неодноразово заявляв, що через ці фальсифікації буде вимагати кримінальної відповідальності для всіх причетних, починаючи з керівників НАБУ. Кримінальна справа стосовно заступника директора Калужанського - лише перший крок. У відповідь ми не можемо виключати неадекватних і необгрунтованих дій НАБУ проти Мартиненка. Мета - особиста помста з боку керівників НАБУ і конкретно пана Калужанського", - зазначив Бойко.

Нагадаємо, що колишній депутат Микола Мартиненко звинувачує НАБУ у відмові передавати до суду справи, де він фігурує.

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