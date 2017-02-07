Проти затриманого в Італії українця свідчив французький журналіст

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ

На можливу причетність підрозділу затриманого в Італії українського військового Віталія Марківа до вбивства італійського фоторепортера Андреа Рокеллі вказав французький журналіст.

За інформацією французького журналіста щодо обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів прокуратурою міста Павія (регіон Ломбардія) розпочато кримінальне провадження.

"В рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищевказаних журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків. Крім того, в рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд", - повідомляє в неділю прес-служба МВС.

При цьому там ще раз наголосили, що, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні НацгвардіїУкраїни ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.