Проти журналістів "Схем" відкрили провадження за скаргою Медведчука

Головне управління Національної поліції в Києві на вимогу столичного Печерського райсуду розпочало кримінальне провадження за статтею "порушення недоторканості приватного життя" лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука з боку журналістів програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший").

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, інформує "Радіо Свобода".

"Копія ухвали Печерського суду Києва за скаргою Медведчука В. В., в інтересах якого діє адвокат Кириленко І. І., надійшла до Солом’янського УП для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України (Стаття 182 "Порушення недоторканності приватного життя", 2 частина: "ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, – караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк", – ред.) Дані матеріали були зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, та в подальшому розпочате кримінальне провадження", – йдеться у відповіді редакції від прес-служби поліції Києва.

"Це ніщо інше, як невдала спроба банального тиску на редакцію. Зараз ми у правовий спосіб домагаємось кримінальної відповідальності для охоронців самого Медведчука, які здійснили фізичний напад на нашу знімальну групу поблизу аеропорту Київ, перешкодивши їхній законній журналістській діяльності. Одному з них Нацполіція Києва вже вручила підозру. Очевидно, будь-що "завести справу" на наших журналістів – це такий крок Медведчука у відповідь", – зазначає авторка і ведуча програми "Схеми" Наталка Седлецька, наголошуючи, що лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук – особа публічна, і навіть офіційно уповноважена державою брати участь у переговорному процесі щодо звільнення заручників.

"Наші журналісти не просто мали повне право проводити зйомку. Вони виконували свій прямий журналістський обов’язок – фіксувати факти, що можуть свідчити про зловживання Медведчука своїм становищем у власних цілях. Жодними кримінальними провадженнями за недолугими звинуваченнями нас залякати не вдасться. Ми та наші юристи впевнені у законності наших дій - і, якщо знадобиться, будемо готові довести це в рамках офіційного розслідування", – зазначила Наталка Седлецька.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука. Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

У грудні 2017-го року редакція програми вже повідомляла, що заяви організації "Український вибір" Віктора Медведчука, що стосуються роботи журналістів програми "Схеми", не відповідають дійсності.

28 лютого 2018 року на прес-конференції Петро Порошенко у відповідь на запитання журналістів підтвердив офіційний статус Віктора Медведчука у процесі звільнення українських заручників.