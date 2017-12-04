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Протягом 11 днів роботи безвізу з Грузії в ЄС попрямували близько 7 тис громадян

За півтора тижні до ЄС не пустили трьох грузинів
Міністерство внутрішніх справ Грузії оприлюднило дані про перетин шенгенського кордону громадянами своєї держави.
Протягом 11 днів роботи безвізу з Грузії в ЄС попрямували близько 7 тис громадян Фото: The Washington Post

За даними грузинської влади, протягом 11 днів роботи безвізу – з 28 березня по 7 квітня – до ЄС попрямували близько 7000 громадян Грузії, повідомляє видання Allnews.ge.

Трьом з них було відмовлено у в’їзді. У одного не виявилося біометричного паспорту, один не надав прикордонникам підтвердження бронювання готелю, один – не мав документів на підтвердження мети візиту.

Як відомо, за безвізового режиму прикордонник має право запитувати у подорожуючих про мету візиту та може відмовити у в’їзді за відсутності підтверджуючих документів; так само прикордонник може відмовляти у в’їзді і за наявності візи.

До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік.

Нагадаємо, 1 березня було підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.

З 28 березня почав діяти безвізовий режим між Грузією та Європейським Союзом.

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12 04 2017 14:59
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