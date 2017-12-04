Протягом 11 днів роботи безвізу з Грузії в ЄС попрямували близько 7 тис громадян

За півтора тижні до ЄС не пустили трьох грузинів

Міністерство внутрішніх справ Грузії оприлюднило дані про перетин шенгенського кордону громадянами своєї держави.

За даними грузинської влади, протягом 11 днів роботи безвізу – з 28 березня по 7 квітня – до ЄС попрямували близько 7000 громадян Грузії, повідомляє видання Allnews.ge.

Трьом з них було відмовлено у в’їзді. У одного не виявилося біометричного паспорту, один не надав прикордонникам підтвердження бронювання готелю, один – не мав документів на підтвердження мети візиту.

Як відомо, за безвізового режиму прикордонник має право запитувати у подорожуючих про мету візиту та може відмовити у в’їзді за відсутності підтверджуючих документів; так само прикордонник може відмовляти у в’їзді і за наявності візи.

До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік.

Нагадаємо, 1 березня було підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.

З 28 березня почав діяти безвізовий режим між Грузією та Європейським Союзом.