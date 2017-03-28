Протягом березня вісім депутатів жодного разу не зареєструвалися у Верховній Раді

У Верховній Раді у березні жодного разу не зареєструвалися вісім народних депутатів.

Протягом місяця не зареєструвалися нардепи Семен Семенченко і Тарас Пастух із "Самопомочі", Євген Бакулін із "Опоблоку", Вячеслав Богуслаєв з групи "Воля Народу", позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

Про це свідчать результати письмової та електронної реєстрації, інформує Комітет виборців України.



Фото: cvu.org.ua

"Березень виявився насиченим місяцем в роботі парламенту. За цей час відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів. Серед іншого парламент прийняв закон, який розблоковує вибори у об’єднаних громадах з різних районів. Попри це, на робочому місці як правило перебували лише 331 народний депутат із 423, а 8 депутатів взагалі пропустили всі засідання Ради. Це не сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані до парламенту в цілому", – заявив голова Комітету виборців України Олексія Кошеля.

Нагадаємо, що за даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.