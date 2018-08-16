НОВИНИБойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у четвер, втрат особового складу немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протягом дня бойовики здійснили шість обстрілів, втрат немає
У районі Луганського окупанти стріляли з 82-мм мінометів
Фото: ООС
З 7:00 до 18:00 цієї доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, зокрема один раз - із важкого озброєння, повідомляє прес-центр ООС.
Противник відкрив прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Луганське та Красногорівка.
Водночас ворог обстріляв захисників Луганського з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.
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