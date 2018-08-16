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Протягом дня бойовики здійснили шість обстрілів, втрат немає

У районі Луганського окупанти стріляли з 82-мм мінометів
Бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у четвер, втрат особового складу немає.
Протягом дня бойовики здійснили шість обстрілів, втрат немає Фото: ООС

З 7:00 до 18:00 цієї доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, зокрема один раз - із важкого озброєння, повідомляє прес-центр ООС.

Противник відкрив прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Луганське та Красногорівка.

Водночас ворог обстріляв захисників Луганського з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.

 

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16 08 2018 19:24
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