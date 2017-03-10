Протягом доби бойовики 17 разів порушили перемир'я в зоні АТО, постраждалих серед бійців ЗСУ немає
В результаті бойових дій втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, повідомили в прес-центрі штабу АТО.
"Минулу добу в районі проведення АТО завершилася збільшенням кількості обстрілу українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Так, ввечері проросійські найманці більше 3 годин з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних окраїн Авдіївки", – йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook у вівторок вранці.
Крім того, на донецькому напрямку учасники незаконних збройних формувань (НВФ) з озброєння БМП двічі обстрілювали українські укріплення біля Зайцево, а вночі під вогнем противника захисники виявилися в Майорску і Невельському.
На луганському напрямку близько 18.00 бойовики використовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до селища Донець. Неподалік Кримського зафіксована робота 82-мм міномета.
На приморському напрямку після 18.00 зберігалася тиша.
Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі.
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