Протягом доби рятувальники в Карпатах надали допомогу 12-м туристам Туристи під час катання на лижних трасах г.Тростян та г. Високий Верх зазнали травм голови, рук та ніг

За минулу добу рятувальники надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам.

Фото: sputnik.ck.ua

Про це повідомляє прес-центр ДСНС. "13 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам", - зазначається у повідомленні. Туристи під час катання на лижних трасах г.Тростян та г. Високий Верх зазнали травм голови, рук та ніг. Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір та передали медикам для надання подальшої допомоги. Нагадаємо, 9 січня у Карпатах зберігалася значна сніголавинна небезпека.

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