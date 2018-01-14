CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу рятувальники надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протягом доби рятувальники в Карпатах надали допомогу 12-м туристам
Туристи під час катання на лижних трасах г.Тростян та г. Високий Верх зазнали травм голови, рук та ніг
Фото: sputnik.ck.ua
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
"13 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам", - зазначається у повідомленні.
Туристи під час катання на лижних трасах г.Тростян та г. Високий Верх зазнали травм голови, рук та ніг. Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір та передали медикам для надання подальшої допомоги.
Нагадаємо, 9 січня у Карпатах зберігалася значна сніголавинна небезпека.
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