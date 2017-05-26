Протягом двох місяців було ліквідовано трьох ватажків "Ісламської держави"
Про це йдеться у заяві Пентагону, повідомляє Reuters.
У заяві йдеться, що виходець з Туреччини Мустафа Гюнеш, оперативник ІДІЛ, був убитий в результаті повітряного удару в Маядіні, Сирія, 27 квітня.
Алжирець Абу Асім Аль-Джазері, який вів військові планування для ІДІЛ, був убитий в Меядіні 11 травня.
Воєначальник ІДІЛ Абу Хаттаб аль-Раві був убитий в Аль-Каїмі в Іраку 8 травня.
Повідомляється, що всі троє бойовиків ІДІЛ є іноземцями, проте національність аль-Раві не визначена.
Нагадаємо, у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декілька високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.
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