Протягом двох місяців було ліквідовано трьох ватажків "Ісламської держави"

Всі троє бойовиків ІДІЛ є іноземцями, проте національність аль-Раві не визначена

За останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це йдеться у заяві Пентагону, повідомляє Reuters.

У заяві йдеться, що виходець з Туреччини Мустафа Гюнеш, оперативник ІДІЛ, був убитий в результаті повітряного удару в Маядіні, Сирія, 27 квітня.

Алжирець Абу Асім Аль-Джазері, який вів військові планування для ІДІЛ, був убитий в Меядіні 11 травня.

Воєначальник ІДІЛ Абу Хаттаб аль-Раві був убитий в Аль-Каїмі в Іраку 8 травня.

Повідомляється, що всі троє бойовиків ІДІЛ є іноземцями, проте національність аль-Раві не визначена.

Нагадаємо, у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декілька високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.