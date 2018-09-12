Протягом двох років Україна повинна віддати $12 млрд боргів

За його словами, 2019 рік критично важливий

Протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій. Смолій наголосив, що продовження співпраці України та МВФ є вкрай важливим.

За його словами, 2019 рік критично важливий: вибори президентські і парламентські, плюс накладається графік суттєвих платежів Уряду за зовнішнім боргом.

"В 2019-2020 роках Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі", - заявив голова НБУ.

"І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована", - підсумував Смолій.