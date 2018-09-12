Протягом двох років Україна повинна віддати $12 млрд боргів
Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій. Смолій наголосив, що продовження співпраці України та МВФ є вкрай важливим.
За його словами, 2019 рік критично важливий: вибори президентські і парламентські, плюс накладається графік суттєвих платежів Уряду за зовнішнім боргом.
"В 2019-2020 роках Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі", - заявив голова НБУ.
"І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована", - підсумував Смолій.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.
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