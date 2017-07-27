Протягом двох років в Італії були затримані близько 40 українців

Українців часто наймали через інтернет нібито для перевезення туристів

В Італії за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів за два роки були затримані близько 40 українців.

"За інформацією іноземних дипломатичних установ України в Італії, протягом 2014-2016 років на території Італії затримані і заарештовані близько 40 громадян України за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів", - офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, інформує "Слово і діло".

За його словами, українців часто наймали через інтернет нібито для перевезення туристів.

"Всі заарештовані повідомляли про одну й ту ж схемою найму на роботу. Отже, в окремих містах України невідомі особи в мережі інтернет оголошували пропозиції по роботі в туристичній сфері, зокрема, перевезення туристів на яхті", - розповів дипломат.

"На місці прибуття їх зустрічали особи, і пропонували роботу з перевезення туристів. Особи, які пропонували роботу, потім зобов'язували громадян України, які були членами екіпажів яхт, брати на борт осіб, які нібито були туристами і повинні бути доставлені в певний призначений пункт", - додав Кирилич.

Також, за його словами, консульськими посадовими особами оперативно встановлені офіційні контакти з компетентними органами Італії, а також прямували запити в ці органи в зв'язку з затриманням зазначеної категорії громадян України.

Він додав, що за цією справою і далі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Італії за підозрою в причетності до загибелі на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелли затримали українського добровольця.