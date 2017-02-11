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Протягом місяця межі Каталонії покинули близько 2 тис компаній

Хоча в порівнянні з загальною кількістю зареєстрованих у Каталонії компаній цифра у 2 тисячі є досить не значною, їх частка в економіці регіону є вагомою
Протягом жовтня майже 2 тисячі компаній вирішили перенести свої штаб-квартири за межі регіону.
Протягом місяця межі Каталонії покинули близько 2 тис компаній Фото: euromag.ru

Про це повідомляє El Pais.

Так, починаючи з 1 жовтня – дати референдуму щодо незалежності Каталонії – і закінчуючи 31 жовтня, регіон залишили 1982 компанії.

Більшість компаній обґрунтували своє рішення юридичною невизначеністю, створеною політичною і соціальною ситуацією в автономії.

Зазначається, що в останній день жовтня Каталонію залишили 99 компаній.

Проте в окремі дні ці показники були вищими, зокрема, коли готувалося прийняття важливих рішень. Так, 27 жовтня – в день проголошення незалежності – Каталонію залишили одразу 140 компаній.

Зазначається, що хоча в порівнянні з загальною кількістю зареєстрованих у Каталонії компаній цифра у 2 тисячі є досить не значною, їх частка в економіці регіону є вагомою.

Варто зазначити, що протягом того ж жовтня лише 78 компаній були зареєстровані у Каталонії.

Нагадаємо,  1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

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02 11 2017 16:53
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