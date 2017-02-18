Упродовж минулої доби бойовики 73 рази обстріляли позиції ЗСУ: поранено четверо бійців, загинув волонтер

Протягом доби, 17 лютого, із застосуванням танків, артилерії та мінометів російсько-окупаційні війська здійснили 73 обстріли позицій ЗСУ, внаслідок яких поранено 4 українських військових.

"На Донецькому напрямку – зі 120-міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. Також з мінометів та гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Опитне, Верхньоторецьке, Кам’янку, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер. Крім того окупанти обстрілювали населений пункт Авдіївка. Двох мирних мешканців поранено", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку, за даними штабу, зі 122-міліметрової артилерії терористи обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів – Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер. Крім того бойовики обстріляли населений пункт Трудівське зі 122-міліметрової артилерії.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку, Новозванівку та Катеринівку.

Як уточнили у штабі, внаслідок обстрілів, 17 лютого, поранення дістали четверо бійців ЗСУ, інформація про загибель одного українського військового, про яку раніше повідомлялось, не підтверджується.

Також штаб повідомив про загибель волонтера.

"17 лютого близько 16:30 недалеко від населеного пункту Кримське від осколкового поранення загинув український волонтер - представник одного з вітчизняних благодійних фондів".

Нагадаємо, що вчора, 17 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.