Протягом року ціни на газ для населення не зростатимуть
Прийнято постанову, яка передбачає спеціальні зобов'язання з 1 квітня 2017 року по 1 квітня 2018 року. Про це повідомив на засіданні уряду заступник голови Мінекономрозвитку Юрій Бровченко, пише Ліга.net.
Проект документа передбачав, що ціни на природний газ для релігійних організацій і населення встановлюються на рівні 4942 грн за тисячу кубометрів з ПДВ і тарифом на транспортування. При цьому на сьогоднішньому засіданні Кабміну документ був прийнятий з необхідністю доопрацювання.
Нагадаємо, у лютому Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися про нові умови перегляду ціни на газ для населення з 1 квітня 2017 року.
Раніше комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків