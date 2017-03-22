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Протягом року ціни на газ для населення не зростатимуть

Уряд продовжив на рік спеціальні зобов'язання НАК Нафтогаз України та інших суб'єктів газового ринку
Кабінет міністрів продовжив на рік спеціальні зобов'язання НАК Нафтогаз України та інших суб'єктів ринку за пільговим продажем природного газу.
Протягом року ціни на газ для населення не зростатимуть Фото: tsn.ua

Прийнято постанову, яка передбачає спеціальні зобов'язання з 1 квітня 2017 року по 1 квітня 2018 року. Про це повідомив на засіданні уряду заступник голови Мінекономрозвитку Юрій Бровченко, пише Ліга.net.

Проект документа передбачав, що ціни на природний газ для релігійних організацій і населення встановлюються на рівні 4942 грн за тисячу кубометрів з ПДВ і тарифом на транспортування. При цьому на сьогоднішньому засіданні Кабміну документ був прийнятий з необхідністю доопрацювання.

Нагадаємо, у лютому Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися про нові умови перегляду ціни на газ для населення з 1 квітня 2017 року.

Раніше комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.

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22 03 2017 16:49
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