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Протягом жовтня в порти анексованого Криму незаконно зайшли 22 судна

Це на 8 сіден менше, ніж у вересні
З 1 жовтня до 1 листопада у порти окупованого Криму зайшло 22 вантажних суден-порушників.
Протягом жовтня в порти анексованого Криму незаконно зайшли 22 судна Фото: 24tv.ua

"Загалом цими суднами здійснено 64 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 18 суден під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того", - повідомляє прес-служба Міністерства з тимчасово окупованих території.

В МінТОТ зазначили, що заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та Севастополя розглядатиметься як порушення норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Нагадаємо, Болгарія є єдиною країною Європейського союзу і членом НАТО, яка ігнорує санкції ЄС і заборону українського законодавства щодо кримських портів.

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02 11 2017 18:08
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