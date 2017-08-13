CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі після спроби зірвати марш ЛГБТ група чоловіків попрямувала на будівництво до Воронцовського провулку, де влаштувала погром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Противники гей-параду в Одесі влаштували погром на будівництві, – ФОТО
Активісти зірвали стенд з описом будови і повалили паркан
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє "Укрінформ".
За інформацією агентства, спочатку активісти зірвали стенд з описом будови, яку зводять. Потім кілька людей залізли на останній побудований поверх і скинули звідти бетономішалку. Також був повалений огороджувальний паркан.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
На території будівництва знаходився охоронець, однак він не втручався.
Як повідомляється, скандально відоме будівництво у Воронцовському провулку Одеси загрожує знаменитому "будинку з однією стіною".
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, 13 серпня в Одесі пройшов "Марш рівності".
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