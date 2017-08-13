Противники гей-параду в Одесі влаштували погром на будівництві, – ФОТО

Активісти зірвали стенд з описом будови і повалили паркан

В Одесі після спроби зірвати марш ЛГБТ група чоловіків попрямувала на будівництво до Воронцовського провулку, де влаштувала погром.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За інформацією агентства, спочатку активісти зірвали стенд з описом будови, яку зводять. Потім кілька людей залізли на останній побудований поверх і скинули звідти бетономішалку. Також був повалений огороджувальний паркан.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

На території будівництва знаходився охоронець, однак він не втручався.

Як повідомляється, скандально відоме будівництво у Воронцовському провулку Одеси загрожує знаменитому "будинку з однією стіною".



Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, 13 серпня в Одесі пройшов "Марш рівності".