Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Противники угоди з Україною в Нідерландах хочуть покарати тих, хто її ратифікував

Вони оприлюднили імена всіх 89 депутатів, які проголосували за ратифікацію асоціації
Автори референдуму у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію ЄС-Україна, обурені ратифікацією угоди і закликають до публічного осуду депутатів, які за це голосували
Противники угоди з Україною в Нідерландах хочуть покарати тих, хто її ратифікував Фото: en.wikipedia.org

Про це йдеться на сторінці сатиричного блогу GeenStijl, на базі якого і було створено об’єднання GeenPeil, що було одним з організаторів референдуму, передає "Європейська правда".

Вони вважають, що майже дворічні зусилля "тисяч волонтерів" "тепер змиті в унітаз". При цьому противники Угоди оприлюднили імена всіх 89 депутатів, які проголосували за ратифікацію асоціації, вказавши їх партійну приналежність та назвавши "ворогами демократії".

"Громадяни не дурні. Пам’ятайте: у виборців пам’ять довша ніж ви думаєте" - наголосили ініціатори референдуму, назвавши більшість депутатів свого парламенту "мавпами".

Свої погрози вони підкріпили аналогією з відомим прихильником серіалу "Гра престолів" гаслом North Remembers – GeenPeil remembers.

Також у блозі наведені імена тих, хто голосував проти: "Цих, натомість, треба любити" - заявили в GeenPeil.

Сьогодні Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 22:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.