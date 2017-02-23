Противники угоди з Україною в Нідерландах хочуть покарати тих, хто її ратифікував

Вони оприлюднили імена всіх 89 депутатів, які проголосували за ратифікацію асоціації

Автори референдуму у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію ЄС-Україна, обурені ратифікацією угоди і закликають до публічного осуду депутатів, які за це голосували

Про це йдеться на сторінці сатиричного блогу GeenStijl, на базі якого і було створено об’єднання GeenPeil, що було одним з організаторів референдуму, передає "Європейська правда".

Вони вважають, що майже дворічні зусилля "тисяч волонтерів" "тепер змиті в унітаз". При цьому противники Угоди оприлюднили імена всіх 89 депутатів, які проголосували за ратифікацію асоціації, вказавши їх партійну приналежність та назвавши "ворогами демократії".

"Громадяни не дурні. Пам’ятайте: у виборців пам’ять довша ніж ви думаєте" - наголосили ініціатори референдуму, назвавши більшість депутатів свого парламенту "мавпами".

Свої погрози вони підкріпили аналогією з відомим прихильником серіалу "Гра престолів" гаслом North Remembers – GeenPeil remembers.

Також у блозі наведені імена тих, хто голосував проти: "Цих, натомість, треба любити" - заявили в GeenPeil.

Сьогодні Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.