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Провайдерів штрафуватимуть за відмову блокувати російські сайти

Порушники заплатять від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Інтернет-провайдери, які не виконають рішення РНБО про заборону в Україні низки російських соціальних мереж і веб-сервісів, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та накладення штрафу.
Провайдерів штрафуватимуть за відмову блокувати російські сайти Фото: ar25.org

Про це повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Порушники рішення РНБО, яке набуло чинності указом президента, заплатять від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами − тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили в Нацкомісії.

Порушення, вчинені повторно впродовж року після накладення адміністративного стягнення тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

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