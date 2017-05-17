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Провайдери піднімуть ціни на інтернет через заборону російських сайтів

Тарифи в результаті виростуть, а низка дрібних і середніх операторів, які не можуть дозволити собі установку необхідного обладнання або повністю припинять роботу, або будуть змушені закуповувати трафік у великих гравців ринку
Інтернет-асоціація України прогнозує зростання тарифів операторів внаслідок впровадження механізму блокування доступу до російських сайтів, що потрапили під санкції.
Провайдери піднімуть ціни на інтернет через заборону російських сайтів Фото: ar25.org

"Мені вчора ставили питання, чи будуть зменшені тарифи операторів через те, що російського контенту не стане. Але те обладнання, яке будуть повинні закупити і встановити провайдери коштує досить багато, в доларах, і це валютна складова, яку оператори повинні будуть включити в свій бюджет, для того, щоб продовжити існувати", - розповів голова Інтернет-асоціації Олександр Федієнко, повідомляють "Українські новини".

Федієнко вважає, що тарифи в результаті виростуть, а низка дрібних і середніх операторів, які не можуть дозволити собі установку необхідного обладнання або повністю припинять роботу, або будуть змушені закуповувати трафік у великих гравців ринку, що, у свою чергу, збільшить вартість їх послуг.

Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

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Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

У НАТО також прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru. зазначивши, що український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова.

 

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17 05 2017 14:17
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