Провайдери піднімуть ціни на інтернет через заборону російських сайтів
"Мені вчора ставили питання, чи будуть зменшені тарифи операторів через те, що російського контенту не стане. Але те обладнання, яке будуть повинні закупити і встановити провайдери коштує досить багато, в доларах, і це валютна складова, яку оператори повинні будуть включити в свій бюджет, для того, щоб продовжити існувати", - розповів голова Інтернет-асоціації Олександр Федієнко, повідомляють "Українські новини".
Федієнко вважає, що тарифи в результаті виростуть, а низка дрібних і середніх операторів, які не можуть дозволити собі установку необхідного обладнання або повністю припинять роботу, або будуть змушені закуповувати трафік у великих гравців ринку, що, у свою чергу, збільшить вартість їх послуг.
Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.
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Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
У НАТО також прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru. зазначивши, що український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова.
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