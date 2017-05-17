Провайдери піднімуть ціни на інтернет через заборону російських сайтів

Тарифи в результаті виростуть, а низка дрібних і середніх операторів, які не можуть дозволити собі установку необхідного обладнання або повністю припинять роботу, або будуть змушені закуповувати трафік у великих гравців ринку

Інтернет-асоціація України прогнозує зростання тарифів операторів внаслідок впровадження механізму блокування доступу до російських сайтів, що потрапили під санкції.

"Мені вчора ставили питання, чи будуть зменшені тарифи операторів через те, що російського контенту не стане. Але те обладнання, яке будуть повинні закупити і встановити провайдери коштує досить багато, в доларах, і це валютна складова, яку оператори повинні будуть включити в свій бюджет, для того, щоб продовжити існувати", - розповів голова Інтернет-асоціації Олександр Федієнко, повідомляють "Українські новини".

Федієнко вважає, що тарифи в результаті виростуть, а низка дрібних і середніх операторів, які не можуть дозволити собі установку необхідного обладнання або повністю припинять роботу, або будуть змушені закуповувати трафік у великих гравців ринку, що, у свою чергу, збільшить вартість їх послуг.

Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.