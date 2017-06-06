Проведення ЧС-2022 у Катарі опинилося під загрозою зриву через дипломатичний конфлікт
Шість країн, серед яких Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Лівія і Ємен, розривають дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши владу країни в підтримці тероризму. Були закриті наземні маршрути в країну, повідомляє The Guardian.
Крім того, Бахрейн, Саудівська Аравія і ОАЕ відмовилися дозволити Досі використовувати свої морські порти або повітряний простір. Катар всі звинувачення заперечує.
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Оргкомітет ЧС-2022 в Катарі не робив офіційних заяв.
Нагадаємо, Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
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