Проведення ЧС-2022 у Катарі опинилося під загрозою зриву через дипломатичний конфлікт Оргкомітет ЧС-2022 в Катарі не робив офіційних заяв

Проведення чемпіонату світу 2022 року в Катарі опинився під загрозою зриву через розрив дипломатичних відносин і блокування кордонів між Дохою та сусідніми країнами.

Фото: zn.ua

Шість країн, серед яких Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Лівія і Ємен, розривають дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши владу країни в підтримці тероризму. Були закриті наземні маршрути в країну, повідомляє The Guardian. Крім того, Бахрейн, Саудівська Аравія і ОАЕ відмовилися дозволити Досі використовувати свої морські порти або повітряний простір. Катар всі звинувачення заперечує. Читайте також: Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії? Оргкомітет ЧС-2022 в Катарі не робив офіційних заяв. Нагадаємо, Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

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