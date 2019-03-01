Провідна авіакомпанія Гонконгу помилково продала квитки бізнес-класу на 95% дешевше
Протягом певного часу на сайті авіакомпанії ціна за серпневі квитки бізнес-класу на рейс з В’єтнаму до Нью-Йорка була близько 675 доларів. Зазначимо, що зазвичай ціни на цей маршрут складають близько 16 тисяч доларів, повідомляє "Громадське".
Про "розпродаж" авіакомпанії одразу написали кілька тревел-блогерів у соцмережах. Це повідомлення у Twitter побачив Мак Дженерт зі штату Мілуокі та забронював собі квиток першого класу з Бостона до Гонконгу, а звідти до Ханоя бізнес-класом. Загалом за два перельоти він заплатив 1220 доларів.
Зазвичай Дженерт подорожував економ-класом, але завжди мріяв спробував бізнес, однак на це "не було грошей".
"Квиток в один бік на Cathay Pacific бізнес-класом коштує близько 18 тисяч і це поза моїми фінансовими можливостями. І коли я порахував, що я заплатив за цей квиток, - вийшло, що я його купив з 95% знижкою", - розповів чоловік.
Авіакомпанія визнала, що помилилася, однак від проданих квитків не відмовилася.
"З 2019 роком! І вітаємо тих, хто отримав наш хороший, дуже хороший "спеціальний" сюрприз на Новий рік. Так, ми помилилися, але з радістю очікуємо вас на борту з вашим квитком", - прокоментували в Cathay Pacific.
Нагадаємо, що аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік майже на 50%.
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