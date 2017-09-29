Провідні мережі АЗС продовжують піднімати ціни на бензин

Роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини з 28 по 29 вересня продовжили зростання.

Середня вартість бензинів марок А-92 і А-95 зросла на 5 коп/л і 4 коп/л - до 25,56 грн/л і до 26,27 грн/л, відповідно. Бензин А-95+ подорожчав на 8 коп/л (27,34 грн/л), - повідомляє enkorr з посиланням на Консалтингову групу А-95.

Вартість дизпалива, станом на 29 вересня, становила 23,60 грн/л (+4 коп/л).

У мережі "Надія" бензини марок А-92 і А-95 подорожчали на 70 коп/л - до 24,89 грн/л і 25,88 грн/л. Бензин А-95+ подорожчав на 70 коп/л, а ДП - на 85 коп/л. Бензин А-92 в мережі "Схід" подорожчав на 70 коп/л - до 25,65 грн/л, а бензини А-95 і А-95 + додали 90 коп / л

Такі мережі як Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Маркет і Укр-Петроль підвищили ціни на паливо на 3-54 коп/л.

Дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня.

Всього з 7 по 29 вересня середня вартість бензину марки А-92 зросла на 1,73 грн/л, А-95 - на 1,71 грн/л, А-95+ - на 1,65 грн/л, а ДП додало 1,70 грн/л.

На заправках верхнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 1,5 грн/л, а в нижньому ціновому сегменті - на 2 грн/л.

Нагадаємо, 18 по 19 вересня роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини продовжили зростання.

Станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.