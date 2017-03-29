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Провокації на Львівщині: один з організаторів виявився уродженцем Луганщини

У СБУ зазначають, що для проведення такої акції було створено відповідний акаунт у соцмережах, який планувалося використовувати, щоб передавати відповідне відео через інтернет про ті події, які повинні були відбуватися в цьому місці
Служба безпеки України повідомила про те, що сьогодні вранці у Львівській області було припинено спробу влаштувати провокацію з перекриттям дороги, яка веде до кордону: її учасники планували палити шини і створювати "потрібну" картинку для ЗМІ.
Провокації на Львівщині: один з організаторів виявився уродженцем Луганщини Фото: Варта 1

Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, організація та проведення такої акції розпочалися одразу після обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

"Василь Грицак (голова СБУ, - ред.) поінформував про інформаційну провокацію, яка сталася сьогодні вранці у Львівській області, а саме на автодорозі біля Львова; групою осіб була зроблено спробу блокування автодороги, блокування руху автотранспорту на основній дорозі, яка з'єднує Львів із польським кордоном. За нашими даними, ця провокація є частиною спланованої інформаційної операції, яка була організована, щоб розпалювати міжетнічну і міжнаціональну ворожнечу між дружніми польським і українським народом", - заявив Ткачук.

"Приблизно о 10 ранку близько 50 осіб організовано прибули в село Гряда Жовківського району Львівської області, де намагалися перекрити рух автотранспорту і почали палити шини, намагаючись створити відповідну негативну картинку для подальшої трансляції, як певних негативних подій, які нібито відбуваються в Україні. Це невдала провокація, що є частиною загального задуму в рамках російської спеціальної інформаційної операції. Вона спрямована на провокування та розпалювання міжетнічної ворожнечі та на створення негативного іміджу України в Європі", - додав він.

У СБУ зазначають, що для проведення такої акції було створено відповідний акаунт у соцмережах, який планувалося використовувати, щоб передавати відповідне відео через інтернет про ті події, які повинні були відбуватися в цьому місці.

"Акція повинна була тривати до 10 вечора, учасники були налаштовані чинити активний опір правоохоронцям у разі втручання співробітників правоохоронних органів", - додав він.

Серед організаторів провокації встановлені уродженець Луганської області та мешканка Львова, яка перебуває на обліку в психдиспансері.

"Учасники акції не були етнічними поляками і не мали жодного відношення до вітчизняної польської громади. Зате серед них була велика кількість осіб у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. За участь у цій акції організатори планували платити по 150-200 грн залежно від того, які завдання були розписані на учасників акції. В організаторів акції нами були знайдені документи, частину з яких ми покажемо сьогодні. Це як роздруковані матеріали, так і матеріали, які були на електронних носіях інформації, а також написані від руки", - заявили в СБУ, додавши, що в учасників вилучили фаєри, димові шашки та піротехніку, які планували використовувати під час акції.

"За задумом все повинно відбуватися в один момент. Відео, повинна бути яскрава картинка: спікери на тлі палаючих шин, фаєрів. По команді всі запалюють фаєри одночасно, скандують, розмахують плакатами, транспарантами. У соціальних мережах поки це відео не видалено", - зазначив Ткачук.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, невідомі особи з плакатами польською та українською мовами перекрили дорогу у селі Гряда Жовківського району, що веде до кордону з Польщею. Як з'ясували співробітники поліції, жоден етнічний поляк в акції участі не брав.

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29 03 2017 18:29
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