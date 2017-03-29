Провокації на Львівщині: один з організаторів виявився уродженцем Луганщини

У СБУ зазначають, що для проведення такої акції було створено відповідний акаунт у соцмережах, який планувалося використовувати, щоб передавати відповідне відео через інтернет про ті події, які повинні були відбуватися в цьому місці

Служба безпеки України повідомила про те, що сьогодні вранці у Львівській області було припинено спробу влаштувати провокацію з перекриттям дороги, яка веде до кордону: її учасники планували палити шини і створювати "потрібну" картинку для ЗМІ.

Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, організація та проведення такої акції розпочалися одразу після обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

"Василь Грицак (голова СБУ, - ред.) поінформував про інформаційну провокацію, яка сталася сьогодні вранці у Львівській області, а саме на автодорозі біля Львова; групою осіб була зроблено спробу блокування автодороги, блокування руху автотранспорту на основній дорозі, яка з'єднує Львів із польським кордоном. За нашими даними, ця провокація є частиною спланованої інформаційної операції, яка була організована, щоб розпалювати міжетнічну і міжнаціональну ворожнечу між дружніми польським і українським народом", - заявив Ткачук.

"Приблизно о 10 ранку близько 50 осіб організовано прибули в село Гряда Жовківського району Львівської області, де намагалися перекрити рух автотранспорту і почали палити шини, намагаючись створити відповідну негативну картинку для подальшої трансляції, як певних негативних подій, які нібито відбуваються в Україні. Це невдала провокація, що є частиною загального задуму в рамках російської спеціальної інформаційної операції. Вона спрямована на провокування та розпалювання міжетнічної ворожнечі та на створення негативного іміджу України в Європі", - додав він.

У СБУ зазначають, що для проведення такої акції було створено відповідний акаунт у соцмережах, який планувалося використовувати, щоб передавати відповідне відео через інтернет про ті події, які повинні були відбуватися в цьому місці.

"Акція повинна була тривати до 10 вечора, учасники були налаштовані чинити активний опір правоохоронцям у разі втручання співробітників правоохоронних органів", - додав він.

Серед організаторів провокації встановлені уродженець Луганської області та мешканка Львова, яка перебуває на обліку в психдиспансері.

"Учасники акції не були етнічними поляками і не мали жодного відношення до вітчизняної польської громади. Зате серед них була велика кількість осіб у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. За участь у цій акції організатори планували платити по 150-200 грн залежно від того, які завдання були розписані на учасників акції. В організаторів акції нами були знайдені документи, частину з яких ми покажемо сьогодні. Це як роздруковані матеріали, так і матеріали, які були на електронних носіях інформації, а також написані від руки", - заявили в СБУ, додавши, що в учасників вилучили фаєри, димові шашки та піротехніку, які планували використовувати під час акції.

"За задумом все повинно відбуватися в один момент. Відео, повинна бути яскрава картинка: спікери на тлі палаючих шин, фаєрів. По команді всі запалюють фаєри одночасно, скандують, розмахують плакатами, транспарантами. У соціальних мережах поки це відео не видалено", - зазначив Ткачук.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, невідомі особи з плакатами польською та українською мовами перекрили дорогу у селі Гряда Жовківського району, що веде до кордону з Польщею. Як з'ясували співробітники поліції, жоден етнічний поляк в акції участі не брав.