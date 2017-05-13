ProZorro заощадила більше 16,7 мільярда гривень
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як зазначається, на сьогодні в системі ProZorro зареєстровано 581 тис. торгів, кількість їх учасників перевищила 95 тис.
Сума економії в цьому випадку – це різниця між очікуваною вартістю закупівлі та сумою коштів, що фактично перерахована з бюджету на рахунок постачальника товару чи послуг.
"ProZorro – потужний інструмент боротьби із корупцією у держзакупівлях, економічний ефект якого уже відчутний. А головне – доступ до статистики та результатів закупівель мають усі громадяни України, що робить контроль за витратою державних коштів можливим для всіх", – наголосив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Нагадаємо, проведення публічних закупівель через систему ProZorro дозволило аеропорту "Бориспіль" заощадити більш ніж 35,5 мільйонів гривень та понад €122 тис.
Перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов заявив, що до другого читання законопроекту про кібербезпеку внесені поправки, які загрожують системі електронних закупівель ProZorro.
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