"ProZorro" запідозрила телеканал "Рада" у корупції ProZorro заблокувала тендер каналу "Рада" на 20 млн гривень через підозру у корупції

На тендер відгукнулися троє учасників, проте одного з них до участі не допустили, а пропозицію відхилили.

Фото: з вільних джерел

Мова йде про спробу парламентського телеканалу "Рада" витратити 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для телерадіомовлення. У скарзі зазначено, що телеканал виписав тендерні умови під конкретного переможця. Зокрема, мова йде про порушення п. 3 ст. 5 закону України "Про публічні закупівлі", у якому йдеться про те, що замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, а також п. 4 ст. 22, в якому сказано про те, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію, - повідомляється на сайті системи "ProZorro". "РБК-Україна", посилаючись на сайт системи, зазначає, що саме через відхилення пропозиції одного з учасників процедура закупівлі була заблокована. Як відомо, телеканал "Рада" є державним підприємством та підпорядкований Апарату Верхової Ради України. З листопада 2014 року керівником телеканалу є Лех Володимир

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію