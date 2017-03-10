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"ProZorro" запідозрила телеканал "Рада" у корупції

ProZorro заблокувала тендер каналу "Рада" на 20 млн гривень через підозру у корупції
На тендер відгукнулися троє учасників, проте одного з них до участі не допустили, а пропозицію відхилили.
"ProZorro" запідозрила телеканал "Рада" у корупції Фото: з вільних джерел

Мова йде про спробу парламентського телеканалу "Рада" витратити 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для телерадіомовлення.

У скарзі зазначено, що телеканал виписав тендерні умови під конкретного переможця. Зокрема, мова йде про порушення п. 3 ст. 5 закону України "Про публічні закупівлі", у якому йдеться про те, що замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, а також п. 4 ст. 22, в якому сказано про те, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію, -  повідомляється на сайті системи "ProZorro".

"РБК-Україна", посилаючись на сайт системи, зазначає, що саме через відхилення пропозиції одного з учасників процедура закупівлі була заблокована.

Як відомо, телеканал "Рада" є державним підприємством та підпорядкований Апарату Верхової Ради України. З листопада 2014 року керівником телеканалу є Лех Володимир

 

 

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03 10 2017 19:32
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