"ProZorro" запідозрила телеканал "Рада" у корупції
Мова йде про спробу парламентського телеканалу "Рада" витратити 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для телерадіомовлення.
У скарзі зазначено, що телеканал виписав тендерні умови під конкретного переможця. Зокрема, мова йде про порушення п. 3 ст. 5 закону України "Про публічні закупівлі", у якому йдеться про те, що замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, а також п. 4 ст. 22, в якому сказано про те, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію, - повідомляється на сайті системи "ProZorro".
"РБК-Україна", посилаючись на сайт системи, зазначає, що саме через відхилення пропозиції одного з учасників процедура закупівлі була заблокована.
Як відомо, телеканал "Рада" є державним підприємством та підпорядкований Апарату Верхової Ради України. З листопада 2014 року керівником телеканалу є Лех Володимир
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