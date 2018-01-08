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ProZorro зекономила Україні понад 50 млрд грн, - Нефьодов

За два роки було проведено 2 млн тендерів в система ProZorro
Система електронних державних закупівель ProZorro за два роки існування заощадила 52 млрд грн бюджетних коштів.
ProZorro зекономила Україні понад 50 млрд грн, - Нефьодов Фото: з вільних джерел

Зокрема, за цей час було проведено 2 млн тендерів, найбільша кількість учасників на торгах склала 24 на тендер, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов на своїй Facebook-сторінці.

ProZorro забезпечила 155 тис. нових постачальників, а також 25 тис. нових замовлень у системі електронних продажів.

Система ProZorro.Продажі - електронна торговельна система, створена з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України і українських електронних майданчиків.

Проект ProZorro.Продажі почав роботу зі співробітництва з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - реалізації майна неплатоспроможних банків в 2016 році.

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01 08 2018 14:59
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