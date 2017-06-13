"Prozorro.Продажі" став одним із кращих антикорупційних стартапів світу
"Ми перемогли в одному з шести демо-днів фіналу конкурсу від Citibank, обійшовши сильні проекти з Індії та Кенії. У фіналі з 103 учасників вийшло 6 переможців. Кожен з яких отримає підтримку Citibank у впровадженні проекту по всьому світу. Завтра я зустрічаюся з міністром індійського штату Телінгани з населенням 30 млн чоловік, він дуже зацікавився нашою системою. Також проект "ProZorro.Продажі" досить активно обговорюють на предмет введення і інші учасники", - повідомляється на сайті МЕРТ.
З більш ніж 70 країн світу і 1000 заявок учасників до фіналу було відібрано 103 проекти. Найбільша кількість проектних рішень було запропоновано від США (24), Індії (18), Великобританії (14). Від України був один проект.
"ProZorro.Продажі"- електронна система продажу майна збанкрутілих банків, окремих сегментів ринку державного майна (ліс, вживане майно, непрофільні активи). З використанням системи також повинні проводити малу приватизацію.
Нагадаємо, загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему електронних закупівель ProZorro, перевищила 16,7 мільярда гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат