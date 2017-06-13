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"Prozorro.Продажі" став одним із кращих антикорупційних стартапів світу

Системою зацікавилися в Індії
Проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна "ProZorro.Продажі" переміг на демо-дні фіналу конкурсу антикорупційних стартапів CitiT4IChallenge в Хайдерабаді (Індія).
"Prozorro.Продажі" став одним із кращих антикорупційних стартапів світу Фото: з вільних джерел

"Ми перемогли в одному з шести демо-днів фіналу конкурсу від Citibank, обійшовши сильні проекти з Індії та Кенії. У фіналі з 103 учасників вийшло 6 переможців. Кожен з яких отримає підтримку Citibank у впровадженні проекту по всьому світу. Завтра я зустрічаюся з міністром індійського штату Телінгани з населенням 30 млн чоловік, він дуже зацікавився нашою системою. Також проект "ProZorro.Продажі" досить активно обговорюють на предмет введення і інші учасники", -  повідомляється на сайті МЕРТ.

З більш ніж 70 країн світу і 1000 заявок учасників до фіналу було відібрано 103 проекти. Найбільша кількість проектних рішень було запропоновано від США (24), Індії (18), Великобританії (14). Від України був один проект.

"ProZorro.Продажі"- електронна система продажу майна збанкрутілих банків, окремих сегментів ринку державного майна (ліс, вживане майно, непрофільні активи). З використанням системи також повинні проводити малу приватизацію.

Нагадаємо, загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему електронних закупівель ProZorro, перевищила 16,7 мільярда гривень.

 
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13 06 2017 19:38
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