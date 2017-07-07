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При Держкомтелерадіо створили групу з виконання плану інформування про НАТО

Зокрема робоча група має сприяти співпраці органів державної влади з офіційними структурами Північноатлантичного альянсу
При Держкомтелерадіо створили Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів з реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України.
При Держкомтелерадіо створили групу з виконання плану інформування про НАТО Фото: zn.ua

Як повідомляє прес-служба комітету, відповідний наказ підписав його голова Олег Наливайко.

"До складу робочої групи увійшли представники Держкомтелерадіо, Адміністрації Президента України, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, органів державної влади,  громадських об'єднань, які залучені до виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України", – йдеться в повідомленні.

Серед основних завдань робочої групи – забезпечення координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших органів державної влади з реалізації та моніторингу виконання Плану заходів. Крім того, робоча група має надавати пропозиції керівникам органів державної влади щодо визначення механізмів, шляхів та вирішення питань, які виникають під час виконання Плану заходів. А також сприяти співпраці органів державної влади із громадськими об'єднаннями, офіційними структурами Північноатлантичного альянсу та держав-членів НАТО в Україні, контактного Посольства НАТО в Україні, Місії України при НАТО тощо. 

Планується, що робоча група засідатиме не рідше одного разу на квартал. 

З наказом можна ознайомитися на сайті Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

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07 07 2017 16:00
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