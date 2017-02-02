При обстрілі Авдіївки загинув співробітник ДСНС

Водій Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки.

Про це у "Вечірньому праймі" на телеканалі "112 Україна" повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Можемо підтвердити, на жаль, загибель нашого колеги, водія ДержНС. За моєю інформацією, підтверджено загибель однієї жінки, місцевої жительки", - повідомив Шкіряк.

Крім того, важко поранений підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Трєтєйкін, зараз він знаходиться в реанімації.

Інформацію про це також поширив голова ДСНС Микола Чечоткін.



"Під час обстрілу Авдіївки отримав поранення в живіт начальник 15-ДПРЗ ГУ ДержНС в Донецькій області підполковник служби цивільного захисту Третейкін Дмитро Олександрович, який зараз у реанімації. Водій аварійно-рятувального загону Горбань Сергій Володимирович на превеликий жаль загинув", - написав він у facebook.

Як повідомляв iPress.ua, проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці. Як повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.