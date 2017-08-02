При в'їзді до США можуть вимагати паролі від соцмереж

Тим, хто відмовиться від надання інформації, може бути відмовлено у дозволі на в'їзд

Міністр національної безпеки США Джон Келлі не виключив, що США почнуть запитувати у осіб, які в'їжджають до країни, їхні паролі до соціальних мереж з метою посилення контролю над тими, хто прибуває.

Такі наміри керівник відомства висловив у вівторок, 7 лютого, на слуханнях у комітеті з національної безпеки Палати представників Конгресу США, пише DW.

Келлі стверджує, що такий крок допоможе виявляти осіб, які, ймовірно, загрожують безпеці країни, повідомила на своєму сайті британська медіакомпанія Sky News. За словами міністра, відповідну функцію зі збору даних, можливо, візьмуть на себе американські посольства у країнах, де видаватимуться візи та дозволи на в'їзд. У першу чергу, нововведення зачепить громадян семи країн, щодо яких американський президент Дональд Трамп раніше підписав міграційний указ, зазначає dpa.

"Надто складно забезпечити надійну перевірку людей у цих країнах. Якщо вони в'їжджають (до США - Ред.), ми хочемо їх запитати, які сайти вони відвідують, і запитати паролі. Таким чином, ми зможемо зрозуміти, що люди роблять в інтернеті", - зазначив Джон Келлі і додав, що тим, хто відмовиться від надання інформації, може бути відмовлено у дозволі на в'їзд. "Якщо вони дійсно хочуть приїхати до Америки, то підуть на співробітництво. Якщо ні, тоді - хто наступний?", - наводить слова міністра нацбезпеки Sky News. При цьому керівник відомства обмовився, що озвучив лише думки, які він має з цього приводу, а не офіційні урядові ініціативи.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп дав вказівку Міністерству внутрішньої безпеки країни "дуже ретельно перевіряти людей, що в'їжджають в країну"

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.

Однак згодом федеральний суддя в Сіетлі Джеймс Робарт призупинив дію цього указу. Трамп назвав це рішення смішним.

Федеральний апеляційний суд рано вранці в неділю відхилив прохання Міністерства юстиції негайно відновити дію підписаного президентом Дональдом Трампом указу, що забороняє видачу віз жителям семи країн з переважно мусульманським населенням.