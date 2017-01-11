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При в'їзді в Україну затримали екс-главу військової поліції Грузії, - ЗМІ

Мегіс Кардава розшукується Інтерполом
На українському кордоні затримали найближчого соратника Міхеіла Саакашвілі і колишнього керівника військової поліції Грузії Мегіса Кардаву.
При в Мегіс Кардава Фото: bpi.ge

Кардава прямував в Україну з Туреччини і був затриманий на кордоні, повідомляє 1 листопада Громадський мовник Грузії.

Він розшукується за червоним циркуляром Інтерполу. Вдома його звинувачують у вбивстві, катуваннях ув'язнених, сексуальному насильстві, організації таємного стеження за політичними опонентами, привласненні державних коштів.

У Грузії Кардава заочно засуджений до тюремного ув'язнення строком на 9 років на підставі вироку, винесеного Апеляційним судом по звинуваченню в так званій спецоперації Навтлугі в Тбілісі і вбивстві полковника Серго Тетрадзе. Спочатку тюремний термін становив 12 років, однак після амністії його скоротили до 9 років.

Нагадаємо, раніше троє людей з оточення лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.

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01 11 2017 21:24
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