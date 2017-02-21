При зіткненні літака з торгцентром в Австралії загинули п'ять осіб

Всі загиблі були на борту літака, що впав, відвідувачів у торгцентрі не було і вони не постраждали

У Мельбурні, де легкомоторний літак врізався в торгцентр, є жертви.

Про це повідомила служба BBC.

За даними місцевої поліції, загинули всі п'ять осіб, які були на борту повітряного судна. При цьому, відвідувачі торгцентра не постраждали, оскільки в момент катастрофи він вже був закритий.

Нагадаємо, 24 січня в Італії впав рятувальний вертоліт.

25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Відзначається, що можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.