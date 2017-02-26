Прямих переговорів з бойовиками не буде, - Геращенко
"Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні до Мінська процеси, без РФ і ОБСЄ", - написала Геращенко у.
За її словами, це серйозно ускладнює і без того непросту роботу всіх підгруп української делегації в Мінську.
"Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бандитів не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль в цій гібридній війни проти України", - підкреслила вона.
Раніше Ірина Геращенко заявляла, що питання звільнення заручників - і тих, хто утримується на окупованих територіях України, і політв'язнів, які перебувають в РФ - фактично заблоковано з вересня.
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