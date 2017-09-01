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Прибережжя Канади сколихнув землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило
Біля берегів північної канадської території Нанавут стався землетрус магнітудою 5,8.
Прибережжя Канади сколихнув землетрус Фото: emsc-csem.org

Осередок землетрусу знаходився на глибині 18,9 км. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, минулого тижня на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,1, що спричинив загибель чотирьох людей.

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09 01 2017 10:38
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